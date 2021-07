Polizei sucht Investoren für neue Wache

Das Gebäude der Polizeiwache in Espelkamp ist abgängig. Wände und Dach sind bereits marode. Nun sucht die Kreispolizeibehörde Investoren für einen neuen Bau. Die Wache soll in Espelkamp bleiben.

Das Gebäude der Polizeiwache Espelkamp ist in die Jahre gekommen. Die 1982 in einer Holzständerbauweise errichtete Wache ist größtenteils abgängig und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen (wir berichteten). So sind Außenwände und Dach marode sowie die technische Infrastruktur veraltet, teilt die Polizei mit.