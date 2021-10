Polizei sucht mutmaßliche EC-Karten-Diebin

Die 67-jährige Bielefelderin kaufte an dem Montagabend in einem Supermarkt an der Schweriner Straße ein. An der Kasse bezahlte sie ihre Artikel mit ihrer EC-Karte, die sie im Anschluss in ihr Portemonnaie steckte. Auf dem Kundenparkplatz bemerkte sie, dass ihre Geldbörse verschwunden war.

Wenige Tage später meldete sich eine Frau bei der 67-Jährigen, deren Kinder das gestohlene Portemonnaie gefunden hatten. Einige Bankkarten und Ausweisdokumente blieben allerdings verschwunden. Die Polizei fragt, wer kann Angaben zu der abgebildeten, tatverdächtigen Frau machen? Hinweise unter Telefon 0521/5450.