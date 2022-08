Vermisster Mann aus Kalletal wieder da

Der seit Dienstagmorgen vermisste Mann aus Hohenhausen konnte am frühen Abend wohlbehalten angetroffen werden.

Polizeibeamte nahmen ihn in der Nähe seines Wohnsitzes in Hohenhausen in Gewahrsam.

Polizeihubschrauber und Mantrailer-Hunde hatten am Dienstag die Suche der Polizei unterstützt, teilen die Beamten in ihrem Bericht mit. Vor seinem Verschwinden hatte der 36-Jährige mit Selbsttötung gedroht