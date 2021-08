Polizei sucht weiter Zeugen

Die Geschehnisse, die sich am Freitagabend auf dem Bahnübergang in Gestringen zugetragen haben, sind weiterhin unklar. Bei dem Unfall ist ein 61-jähriger Radfahrer gestorben. Die Polizei sucht Zeugen.

Tödlicher Unfall am Bahnübergang in Espekamp-Gestringen

Bei dem Unfall am Freitagabend am Bahnübergang der Gestringer Straße ist ein 61-jähriger Mann gestorben. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Die Ermittlungen zum Unfall am Freitagabend in Gestringen, bei dem ein Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde, dauern an. Auf Nachfrage dieser Zeitung teilte Polizeipressesprecher Ralf Steinmeyer mit, es werde vermutet, dass es sich bei dem Opfer um einen 61-jährigen Gestringer handele.

Ermittlungen dauern an

Die Umstände, wie es jedoch zur Kollision mit dem Triebwagen der Eurobahn kommen konnte, sind weiterhin völlig unklar. Daher sucht die Polizei Zeugen, die den 61-jährigen Mann mit dem Fahrrad fahrend oder schiebend im Ort gesehen haben.

Aufgrund dieser Hinweise könne eventuell ermittelt werden, aus welcher Richtung der Mann gekommen sei und zu welchem Zeitpunkt er an den Bahnübergang der Gestringer Straße gelangt ist.

Schranken einwandfrei

Im Bereich des beschrankten Bahnübergangs – die Schranken haben laut Steinmeyer einwandfrei funktioniert – soll der Mann auf den Gleisen gelegen haben, als der Triebwagen sich näherte. Der Lokführer konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern.

Tragischer Unfall

Vieles spreche zum gegenwärtigen Zeitpunkt für ein tragisches Unfallgeschehen, so Steinmeyer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0571/88660 zu melden.