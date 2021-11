Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Bielefeld sucht Zeugen einer Unfallflucht. In der Nacht von Freitag, 12. November, auf Samstag, 13. November, steuerten Unbekannte einen Pkw in einen Zaun seitlich der Stadtheider Straße. Der Fahrer oder die Fahrerin ließ den ramponierten Unfallwagen ohne Kennzeichen zurück.

Unbekannte lassen Fahrzeug an der Unfallstelle in Bielefeld zurück

Gegen 0.40 Uhr wurde die Polizei über eine Verkehrsunfallflucht in der Stadtheider Straße informiert. Am Unfallort trafen die Beamten lediglich auf den Melder und den Unfallwagen.

Ein dunkelblauer Ford Fiesta stand in Fahrtrichtung Beckhausstraße auf dem rechten Gehweg und dort entgegen der Fahrtrichtung. Ein Zaun, der sich dort

seitlich des Gehwegs befindet, wies in dem Bereich eine Beschädigung über mehrere Meter auf.

Kennzeichen wurden entfernt

Am Pkw waren die Kennzeichen entfernt worden, jedoch konnte an der Umweltplakette das amtliche Gütersloher Kennzeichen abgelesen werden. Zudem wurde im Fußraum des Fahrzeugs ein Personalausweis gefunden, der dem Halter, einem 26-jährigen Mann aus Halle, gehört. Am Pkw entstand durch den Unfall ein Totalschaden und am Zaun ein Sachschaden in

Höhe von 2000 Euro.

Der Pkw wurde nach derzeitigen Erkenntnissen im Zeitraum von 20 Uhr bis zum

Meldezeitpunkt benutzt und könnte aus dem Bereich Herforder Straße und Stadtheider Straße gekommen sein. Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zum Unfall und den Insassen des Ford Fiesta geben? Zeugen melden sich bei dem zuständigen Verkehrskommissariat 1 unter

Telefon 0521/545-0.