Polizei überrascht Einbrecher

Gerade als zwei Männer in der Nacht zu Montag das E-Center in der Mindener Königstraße wieder verlassen wollten, wurden die Einbrecher samt Beute von Einsatzkräften der Polizei auf frischer Tat festgenommen. Im Laufe des Tages wurden sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld dem Amtsgericht Minden vorgeführt. Hier wurde im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens die Untersuchungshaft angeordnet.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher im Alter von 23 und 43 Jahren gegen zwei Uhr gewaltsam Zugang in das Marktgebäude. Was sie nicht wussten: Auf diesem Wege lösten sie einen stillen Alarm aus. Daraufhin schickte die Leitstelle mehrere Streifenwagen zum Markt und die Einsatzkräfte umstellten das Gelände.

Unmittelbar danach verließen beide Männer das Ladenlokal durch das Eingangsportal und waren überrascht, als sie von den Polizisten vor dem Markt festgenommen wurden. In einer mitgeführten Sporttasche hatten sie ihr Diebesgut deponiert: mehr als 140 Schachteln Zigaretten und einige Flaschen Alkohol. Ebenso konnten die Beamten ein in der Nähe abgestelltes Fahrrad den Männern zuordnen. Ein daran befestigter Beutel enthielt mutmaßlich weiteres Diebesgut in Form von Zigaretten und Süßwaren. Nach ihrer Festnahme kamen die Täter ins Polizeigewahrsam in Minden, wo man sie zudem erkennungsdienstlich behandelte.

Im Rahmen der Auswertung der Videoaufzeichnung des Einbruchs konnte dem 23-Jährigen, der in Minden gemeldet ist, eine weitere Tat zugeordnet werden, die in derselben Filiale in den Abendstunden des 1. Dezembers verübt worden war.