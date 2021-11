Polizei vermutet Sekundenschlaf als Unfallursache

Vier Verletzte auf der B64 in Paderborn

Paderborn

Nach dem Alleinunfall auf der B64 am Mittwoch, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden, läuft jetzt ein Strafverfahren gegen den Fahrer (61), wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte. Die Unfallursache werde in einem Sekundenschlaf des SUV-Fahrers vermutet. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.

