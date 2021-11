Polizei warnt vor ausströmendem Gas

Schaden an einer Leitung nach Bauarbeiten in Minden

Minden

In Minden hat es am Mittag im Bereich Dützen/Bölhorst bei Bauarbeiten einen Schaden an einer Gasleitung gegeben. Seitdem tritt dort Gas aus. Wie die Polizei berichtet, ist vor allem der Bereich rund um den Postillionweg und die Straße Vor der Höhe betroffen. Die Bevölkerung wurde unter anderem über die Warn-App „Nina“ informiert.

