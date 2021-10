Polizei warnt vor Scherenschleifer

Ziemlich teuer und unbefriedigend im Ergebnis: Die Polizei warnt vor Aktivitäten eines betrügerischen Scheren- und Messerschleifers in Herford.

Betrüger in Herford unterwegs

Der etwa 1,80 Meter große, kräftige Mann fiel laut Polizei am Donnerstagnachmittag in einem Wohngebiet an der Herforder Wiesestraße auf. Der Mann habe angeboten, für ansässige Haushalte Messer und Scheren zu schleifen.

„In zwei Fällen sind überteuerte Preise bei älteren Damen ergaunert worden“, so die Polizei. Dabei hätten die Geschädigten am Ende festgestellt, dass die Messer gar nicht geschärft worden waren. Doch der Verdächtige sei dann von der Polizei nicht mehr vor Ort angetroffen worden.

Die Polizei geht von einem ergaunerten „Stundenlohn“ von etwa 120 Euro aus und leitete ein Strafverfahren wegen Betruges ein. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 erbeten.