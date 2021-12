Polizei warnt vor Taschendieben

Allein in dieser Woche sind bei der Polizei im Kreis Höxter sechs Fälle zur Anzeige gebracht worden, in denen Geldbörsen und Dokumente aus Handtaschen, Jackentaschen oder Einkaufswagenentwendet wurden.

In Bad Driburg wurde am Montag gegen 12.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Mühlenstraße die Geldbörse aus einem Einkaufskorb entwendet. Zuvor war am selben Tag bereits um 9.30 Uhr in Bad Driburg eine Geldbörse mitsamt Ausweisdokumenten als gestohlen gemeldet worden.

Ein Tag danach wurde in Höxter gegen um 12 Uhr in einem Geschäft in der Marktstraße ein Portemonnaie aus einer Tasche entwendet. Am Donnerstag griffen unbekannte Täter in Warburg in einem Einkaufsmarkt am Paderborner Tor gleich zwei Mal zu. Im ersten Fall wurde gegen 13 Uhr eine Geldbörse aus einer Jackentasche gezogen, ähnliches ereignete sich nochmals gegen 18.30 Uhr.

Und am selben Tag in Brakel entwendete gegen 18.15 Uhr in einem Markt am Sudheimer Weg ein unbekannter Täter ein Portemonnaie aus einer Handtasche, die sich in einem Einkaufswagen befand.

Die Polizei rät: „Nehmen Sie nur so viel Bargeld wie nötig mit und behalten Sie ihre Taschen und Wertgegenstände im Blick.“ Wertgegenstände sollten immer körpernah verdeckt getragen werden. Und: „Bewahren Sie niemals Ihre Bankkarte gemeinsam mit der PIN in einem Portemonnaie auf. Bei der Polizei berät Katharina Willberg (05271/9621353, katharina.willberg@polizei.nrw.de).