Polizei zieht drei Fahrzeugführer aus dem Verkehr

Eine offenbar betrunkene Autofahrerin sowie zwei mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Krad-Fahrer hat die Polizei am Wochenende in Bad Oeynhausen aus dem Verkehr gezogen.

Zunächst geriet laut Polizeibericht am Freitagabend gegen 22.30 Uhr ein 19-jähriger Löhner bei einer Kontrolle in Verdacht, ein Kleinkraftrad unter Drogen gesteuert zu haben. Zuvor hatten die Beamten den Heranwachsenden im Bereich der Kreuzung Marienstraße / Wilhelmstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er hat mit einer Anzeige zu rechnen.

Eine weitere Anzeige erhält auch ein 31-Jähriger Bad Oeynhausener infolge einer Kontrolle auf der Weserstraße am Sonntagnachmittag, schreiben die Beamten in ihrem Bericht weiter. Ihm wird ebenfalls vorgehalten, ein Kleinkraftrad nach Btm-Konsum gesteuert zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann wegen einer Trunkenheit am Steuer seinen Führerschein abgeben musste. Aufgrund drogentypischer Ausfallerscheinungen wurde ihm nach einem positiven Vortest eine Blutprobe auf der Wache entnommen.

Polizei wird auf rückwärtsfahrende Frau aufmerksam

In der Nacht zu Samstag kam den Polizisten ferner um kurz nach halb eins auf der Brunnenstraße eine rückwärtsfahrende Frau (46) in einem Ford entgegen. Als die Einsatzkräfte sich in ihrem Zivilfahrzeug zu erkennen gaben, stoppte die Bad Oeynhausenerin ihren Wagen und verharrte auf der Fahrbahn. Als ein Beamter in der Folge ausstieg und zum Ford ging, begann die 46-Jährige langsam vorwärts zu fahren und touchierte einen Bordstein. Dabei reagierte sie nicht auf die polizeilichen Anhaltezeichen und bog in die Elisabethstraße ab, wo sie schließlich stoppte. Bei der Kontrolle der Ford-Fahrerin machte diese einen alkoholisierten Eindruck. Ein Vortest bestätigte dies, sodass man ihr auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnahm. Neben dem Erhalt einer Anzeige wird die Frau vermutlich nun zunächst ohne ihren Führerschein auskommen müssen.