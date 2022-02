Polizeibeamtin muss in die Klinik

Der Spenger war am Dienstagnachmittag um 17.30 Uhr mit seinem Fiat auf der Eickumer Straße in Richtung Jöllenbeck unterwegs, als eine 58-jährige Engeranerin mit ihrem Mercedes E320 das Gelände einer Reitsportanlage verließ. Die Frau wollte nach Angaben der Polizei ebenfalls Richtung Jöllenbeck fahren. Kurz nachdem sie die Eickumer Straße erreicht hatte, kollidierte der Fiat Freemont mit dem angekoppelten Pferdetransportanhänger der 58-Jährigen.

Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer aus, beschuldigte die Frau, zu langsam gefahren zu sein und forderte, den Unfall ohne Polizei zu klären. Als die Frau sich darauf nicht einließ, stieg der Mann in seinen Pkw und verließ die Unfallstelle fluchtartig in Richtung Jöllenbeck.

Da sich die 58-Jährige das Kennzeichen des Flüchtigen gemerkt hatte, konnte er an seiner Anschrift durch Beamte der Polizei Herford angetroffen werden. Der 44-Jährige gab zu, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein, er besaß allerdings keine Fahrerlaubnis. Nachdem ein Atemalkoholtest bei ihm positiv gewesen war, wurde er für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache in Herford gebracht.

Im Rahmen dieser Blutprobenentnahme verhielt sich der Mann nicht nur verbal aggressiv, sondern leistete schließlich massiven körperlichen Widerstand. Dabei zogen sich eine Polizeibeamtin und der 44-Jährige Verletzung zu. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Erst im Dezember hatte in Kirchlengern ein Mann (30) mehrere Polizisten angegriffen und schwer verletzt. Einem Polizeibeamten soll er einen Körper-Stoß versetzt haben, so dass der Polizist zu Boden fiel, mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug und für mehrere Minuten das Bewusstsein verlor. Drei weitere Polizisten erlitten in der Auseinandersetzung mit ihm eine Nasenbeinfraktur, Platzwunden und Hämatome. Er wird mittlerweile per Fahndungsfoto gesucht.



Der44-jährige Spenger wird sich wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, einer Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Alkoholgenusses und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Das Pferd, das während des Unfalls im Anhänger war, blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.