Polizeieinsatz in der Seniorenresidenz

Enger

Was ist in der Seniorenresidenz „Mathilde“ Enger los? Weil sich ein Mitarbeiter offenbar nicht anders zu helfen wusste, hat er am Montagabend die Polizei verständigt – und damit eine intensive Überprüfung der Zustände in der Einrichtung durch die Behörden ausgelöst.

Von Moritz Winde