„Polizeikräfte ließen sich vorführen“

Bündnis gegen Rechts übt massive Kritik an Einsatz beim „Lichterspaziergang“ in Bielefeld

Bielefeld

Das Bielefelder Bündnis gegen Rechts hat massive Kritik am Einsatz der Polizei beim „Lichterspaziergang“ am vergangenen Freitag geübt. „Wiederum ließen sich die Polizeikräfte – durch Fehlleitung der Polizeiführung – von den gut vorbereiteten Demonstrierenden vorführen und hatten die Situationen an mehreren Stellen offenbar nicht im Griff“, heißt es in einer Stellungnahme des Bündnisses. Mehr als 2000 Kritiker der Corona-Maßnahmen hatten in der Stadt protestiert.