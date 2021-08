Polizeioberkommissar Wolfgang Kubat ist jetzt Ansprechpartner für alle Borchener

Polizeioberkommissar Wolfgang Kubat wird nun öfter zu sehen sein – und zwar in Borchen. Dort hat er in der vergangenen Woche das Amt des Bezirksdienstbeamten übernommen.

Als Ansprechpartner für alle Bürgerbelange ist er zudem für die Ortsteile Nord- und Kirchborchen, Dörenhagen und Etteln zuständig. „Ich freue mich sehr auf den neuen Aufgabenbereich und hier unter anderem auf die Arbeit mit Kindergärten und Schulen“, erklärt Wolfgang Kubat. Zusammen mit den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei Paderborn ist er beispielsweise für die Radfahrausbildung der vierten Klassen zuständig. Das Bezirksdienstbüro ist im Borchener Rathaus, Unter der Burg 1, untergebracht.

Die festen Sprechzeiten sind dienstags von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Wolfgang Kubat ist telefonisch unter 05251/39200 und per E-Mail an Bezirksdienst.Borchen@polizei.nrw.de erreichbar, sofern er nicht in seinem Bezirk „auf Streife“ unterwegs ist.