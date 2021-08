Polizisten attackiert

Streifenbeamte haben am Samstag einen 36-jährigen Bielefelder aufgespürt, nachdem dieser eine Fahrerflucht begangen hatte. Bei der Kontrolle stießen sie auf erheblichen Widerstand.

Anwohner der Straße Moenkamp in Bielefeld-Altenhagen alarmierten die Polizei, weil sie einen Unfall beobachtet hatten und der Fahrer geflüchtet war. Als die Beamten eintrafen, hatten sich bereits mehrere Personen am Straßenrand versammelt.

Ihren Beobachtungen nach sei der Opelfahrer gegen 22.20 Uhr mit quietschenden Reifen in die Straße Kleines Holz eingebogen und sei dabei mit einem geparkten Audi A4 kollidiert. Danach habe der Fahrer sich mit einer Frau gestritten, die mit einem Mercedes ebenfalls vor Ort war. "Beide entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern", heißt es im Polizeibericht.

Auch den Opel Corsa hatte der Mann zurückgelassen. "Am unverschlossenen Wagen waren die Fenster heruntergelassen und das Licht außerhalb und innerhalb des Fahrzeugs eingeschaltet. Der Schlüssel steckte noch im Zündschloss, und ein Joint steckte in einem Lüftungsschlitz", so Polizeisprecherin Sarah Siedschlag. Außerdem fanden die Beamten eine Geldbörse, die offenbar der Halterin, einer 37-jährigen Rietbergerin, gehörte.

"Extreme Stimmungsschwankungen"

Die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher führten die Beamten schließlich zu einer Wohnung Am Moenkamp. Als ihnen die Tür geöffnet wurde, entdeckten sie den polizeibekannten 36-Jährigen auf dem Boden liegend. Siedschlag: "Ganz offensichtlich stand er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol und hatte extreme Stimmungsschwankungen."

Plötzlich hätte der Bielefelder versucht, die Beamten anzugreifen. Diese hätten den Angriff jedoch abwehren und den Mann fixieren können. Doch auch in Handschellen hätte der Mann versucht, die Beamten zu attackieren.

Die Polizisten brachten den 36-Jährigen in ein Krankenhaus, wo ihm Blut abgenommen wurde. Sie erstatteten Anzeige gegen den Bielefelder wegen Fahrerflucht. Zudem wird gegen ihn ermittelt, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und vermutlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkoholkonsum gefahren war. Auch die 37-jährige Rietbergerin wird sich verantworten müssen, weil sie ihr Auto dem Bielefelder überlassen hatte.