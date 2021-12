Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen die Autofahrt einer 51-Jährigen gestoppt.

Frau (51) fährt mit Auto in Schlangenlinien

Die Polizei hat in Warburg die Autofahrt einer betrunkenen Frau beendet.

Den Polizisten fiel die Frau in der Bahnhofstraße auf, weil sie in Schlangenlinien mit ihrem Skoda unterwegs war. Bei der Verkehrskon­trolle wurde festgestellt, dass die Frau erheblich alkoholisiert war. Die Beamten ordneten eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins an.