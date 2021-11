Polo-Fahrerin rammt Notarztwagen auf Kreuzung

Auf der Ennigloher McDonalds-Kreuzung ist ein Notarztwagen auf einer Einsatzfahrt am Mittwochabend in einen Unfall verwickelt worden. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Crash etwa gegen etwa 19 Uhr. Nach ersten Ermittlungen der Beamten war der Notarztwagen auf der die Levisonstraße in Richtung Klinkstraße unterwegs. Unter in Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten – also mit angeschaltetem Blaulicht und Martinshorn – wollte der 34-jährige Fahrer den Kreuzungsbereich mit der Blankener Straße bei Rotlicht überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 60-Jährige Bünderin mit ihrem VW Polo auf der Blankener Straße und beabsichtigte auf der Kreuzung in Richtung Osnabrücker Straße abzubiegen. Scheinbar hatte die Frau den Notarztwagen aber nicht kommen gesehen und es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.