Ponyhengst bleibt in Bielefeld

Bielefeld

Es sah so aus, als hätte die Reise des kleinen Ponyhengstes, der vor zwei Wochen an der Bekelheider Straße nahe der Autobahn herrenlos aufgegriffen worden war, ein Ende. Eine junge Frau meldete sich aus Thüringen und erkannte ihr Shetland-Pony wieder. Doch weil sie ihren Anspruch nicht belegen kann, bleibt das Tier in Bielefeld.

Von Kerstin Sewöster