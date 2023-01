Porta Westfalica: Scheune in Flammen

Die Rauchentwicklung zog in Richtung der A2, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Im Brandverlauf stürzte der Dachstuhl ein. Die Löscharbeiten dauern bis in die Abendstunden an.

Die Scheune musste brandfachlich eingerissen werden, hieß es weiter. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt, sodass die kriminalpolizeilichen Ermittlungen aufgenommen werden.

Der vorläufig bezifferte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro, teilen die Beamten weiter mit.