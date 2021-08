Portion Kabarett für das coronagebeutelte Volk

„Manchmal muss man Visionen haben“ – mit diesen Worten be begrüßte Carsten Hormes vom Kulturbüro OWL das Publikum am Freitagabend auf dem Paderborner Schützenplatz. Zusammen mit dem Team Wohlsein setzten die Veranstalter am Wochenende die Idee um, den grünen Platz in der Mitte der Stadt als Kulisse für ein Kabarett-Wochenende zu nutzen und brachten zum Auftakt erstmals Kabarettist Sebastian Pufpaff und die Band Kapelle Petra zusammen auf die Bühne.

Pufpaff lieferte mit „Noch nicht Schicht“ die tägliche Portion Kabarett für das pandemiegebeutelte Fernsehvolk, die Kapelle besorgte dazu den Titelsong mit ihrer rockig-melancholischen Mutmachhymne. Nicht weniger als der Grimmepreis krönt inzwischen das TV-Format.

Nicht nur der Fanclub war angereist, um die Kapelle in der ersten Reihe mit Seifenblasen und Konfetti frenetisch anzufeuern. Jeder einzelne der etwa 700 Zuschauer stand am Ende tanzend, singend und feiernd auf seinem Platz. „Darauf stoßen wir an, Abstinenz führt auch nicht zur Unsterblichkeit“ oder eben „An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, an allen ander‘n Tagen halt nicht“ sind Zeilen, die das Publikum in diesen Zeiten aus vollem Herzen mitsingt. Da verzeiht man auf dem Schützenplatz auch gerne den ebenso augenzwinkernden wie rockigen Hinweis aufs Brauchtum: „Ihr habt doch ‘nen Befund.“

Das Konzert bildete den Rahmen zum Auftritt von Sebastian Pufpaff, von den Fans liebevoll „Onkel Puffi“ genannt. Nachdem die Musiker die Stimmung bereits zum Kochen gebracht hatten, spielte der auch als regelmäßiger Gast in der „heute show“ bekannte Kabarettist gekonnt mit den Emotionen seines Publikums. Pufpaff ist ein Meister der perfekt gesetzten Pointe und ein ganz Großer der bitterbösen Satire. Als böser Onkel entlarvt er mit Wonne die Heucheleien, Doppelzüngigkeiten und Absurditäten in Politik und vor allem in uns allen. Die Zombies sind natürlich die anderen, die Helikoptereltern auch – so direkt und doch irgendwie liebevoll hält einem derzeit kaum einer den Spiegel vor. Das Publikum liebt ihn dafür, suhlt sich in Selbstkritik und feierte ihn in Paderborn mit frenetischem Applaus unter einem goldschimmernden Vollmond.

Am Ende feierten die Künstler auf der Bühne mit ihrem Publikum einen Abend irgendwo zwischen Wacken und Kindergeburtstag. Ein einmaliges Ereignis sollte das Doppelprogramm bleiben, aber die Eindrücke des Abends in der gelungenen Szenerie des Schützenplatzes schreien nach einer Wiederholung.