Positiv Getestete erhalten SMS

Im Kreis Höxter können Personen mit einem positiven Corona-Befund ihre Daten jetzt auch digital an das Gesundheitsamt übermitteln. Der Versand des Zugangs dazu erfolgt per SMS. An der Entwicklung beteiligt waren: (von links) Carsten Lütkemeyer (Abteilung Geoinformationsservice und Immobilienwerte), Alexandra Schodrowski (Leitung Corona-Organisation), Andreas Hansmann (Abteilung Geoinformationsservice und Immobilienwerte), Oliver Weimer (Teamleitung Containment Scouts) und Dennis Schellartz (Abteilung Gesundheitsschutz).

Foto: Kreis Höxter