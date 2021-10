Positive Bilanz trotz Corona

Ende Oktober geht die Saison 2021 am Bilster Berg zu Ende. Bilanz: Trotz zweitem Corona-Sommer konnten an der Rundstrecke im Teutoburger Wald viele Veranstaltungen, von Fahrzeugpräsentationen bis hin zum Besuch der Tourenwagen-Legenden, unter Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen stattfinden.

Bilster-Berg-Geschäftsführer blickt „vorsichtig optimistisch“ in die Zukunft des Bad Driburger Unternehmens

Der Saisonbeginn, der üblicherweise im März stattfindet, musste aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie verschoben werden. Dennoch gab es viel zu tun am Bilster Berg. Neben Fahrzeugtests verschiedener Automobilhersteller sowie diversen Foto- und Filmdrehs eröffnete im April eine TÜV-Nord-Station auf dem Betriebsgelände, spezialisiert auf die Überprüfung von historischen und motorsportlichen Fahrzeugen.

Ende Mai konnte unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden. Bis heute gilt am Bilster Berg die 3G-Regel sowieso eine Abstands- und Maskenpflicht in Räumlichkeiten.

„Die strenge Umsetzung dieser Regeln wurde bei all unseren Kunden mit viel Verständnis angenommen und umgesetzt. Dadurch können wir heute sagen: Es gab keinen positiven Corona-Fall im Rahmen von Veranstaltungen hier am Bilster Berg“, berichtet Sabine Karusseit, Leiterin Vertrieb und Veranstaltungsmanagement. Neben Fahrzeugtests und -präsentationen gab es Mitte Juni auch ein besonderes sportliches Highlight am Bilster Berg: die Tourenwagen-Legenden.

Im April eröffnete eine TÜV Nord-Station auf dem Betriebsgelände bei Pömbsen. Foto: Bilster Berg

Dabei kam im beschaulichen Ostwestfalen echte Rennsportatmosphäre auf. Bei den Tourenwagen-Legenden handelt es sich um eine spezielle Rennserie für Tourenwagen aus den 80er und 90er Jahren. Um Fahrer und Fahrzeug optimal aufeinander abzustimmen, fanden die Testtage 2021 im Vorfeld der Rennsaison auf der Rundstrecke statt. Aufgrund der anhaltenden Pandemielage musste das Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt werden.

Durch die Corona-Lockerungen in den Sommermonaten konnten viele Veranstaltungen, die für das Frühjahr geplant waren, nachgeholt werden. Bei allen Fahrevents, auch wenn es dieses Jahr weniger waren, wurden die Schallschutzvorgaben, die in der Genehmigung des Bilster Berg festgelegt sind, eingehalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Einhaltung dieser Werte werde sowohl von einem schalltechnischen Ingenieurbüro als auch dem Kreis Höxter sowie dem Bilster Berg selbst sehr strikt überprüft.

„Die Betriebserlaubnis ist das höchste Gut des Unternehmens, die es immer zu schützen gilt“, sagt Frank Igelbrinck, Prokurist und Schallschutzbeauftragter des Bilster Berg.

Aufgrund der Vielzahl von Veranstaltungen in den Sommermonaten konnte die Kurzarbeit beendet werden und im August eine weitere Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau eingestellt werden.

Mit Blick auf die kommende Saison 2022 äußert sich der Geschäftsführer Hans-Jürgen von Glasenapp vorsichtig optimistisch: „Wir hoffen, dass die positiven Entwicklungen zur Corona-Pandemie weiter anhalten und wir im kommenden Jahr wieder mit unserem Veranstaltungsformat ‚Bilster Berg erFahren‘ die Saison im Frühjahr eröffnen und damit auch wieder Besucher am Bilster Berg begrüßen können.“