Positive Energie in der Pandemie

Die Aktion der Jugendlichen war vom Ordnungsamt der Stadt genehmigt, nicht aber als Demonstration bei der Polizei angemeldet worden. Ob das notwendig gewesen wäre, blieb am Sonntag unbeantwortet. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr und seine Frau unterstützen die Aktion der Jugendlichen. „Eine tolle Idee. Man muss einfach mal dagegen halten gegen die Spaziergänger und Impfgegner“, sagt Natascha Erichlandwehr. Der Bürgermeister betont, es gehe um Solidarität mit denen, die in der Pandemie so viel leisten in den Krankenhäusern, in der Pflege, in den Familien. „Wir wollen zeigen, wir stehen hinter ihnen. Die Menschheit trägt Verantwortung.“ Die Kritiker könnten ihre Meinung kundtun, müssten aber Recht und Ordnung achten. „Ein verabredeter Spaziergang ist eine Demonstration, die angemeldet werden muss – und zurzeit gilt Maskenpflicht.“

