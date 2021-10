Post Covid – fast 20 Monate lang

Von André Best

Long Covid klingt schon fies. Dieser Begriff bezeichnet Beschwerden, die wenigstens vier Wochen nach einer Corona-Infektion bestehen. In diesem Fall handelt es sich um Post Covid. Hinter dem nicht minder unangenehm wirkenden Begriff verbergen sich gesundheitliche Probleme, die mindestens drei Monate lang andauern. Bei der Bielefelderin Janina Milde sind es mittlerweile eineinhalb Jahre.

Janina Milde (32) hat sich als „Nummer 43“ in Bielefeld infiziert und leidet noch heute

Schmerzen in den Beinen, im Becken und Rücken machen ihr noch immer zu schaffen: Janina Milde kämpft weiter gegen die Folgen der Coronainfektion an.

Die 32-Jährige gehört zu den ersten Menschen der Stadt, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben. „Ich bin Nummer 43“, sagt die Immobilienkauffrau, die bei der Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen (BGW) arbeitet. „Der 43. Coronafall in Bielefeld – das ist mir damals so bestätigt worden.“ Seitdem ist viel passiert. Etwa 20 Monate sind vergangen. Die 32-Jährige leidet noch immer an den Folgen der Infektion.