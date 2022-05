Post sucht neuen Standort Jöllenbeck

Bielefelder Zustellstützpunkt an der Straße Im Hagen ist zu klein und bietet keine Möglichkeiten für E-Mobilität

Bielefeld-Jöllenbeck

Die Corona-Pandemie hat das Aufkommen an Paketen, die verschickt werden, noch einmal rasant nach oben schnellen lassen. Das hat auch Auswirkungen auf die Post-Niederlassung in Jöllenbeck. Weil der bisherige Zustellstützpunkt an der Straße im Hagen im Ortszentrum für die Anforderungen nicht mehr geeignet ist, sucht die Post einen neuen Standort.

Von Hendrik Uffmann