Prahlerei wird Fahrer (24) zum Verhängnis

Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstag, 8. Juli. Ein zunächst unbekannter VW-Fahrer war auf der Beckendorfstraße in Richtung Schröttinghausen unterwegs und fuhr in einer Kurve geradeaus. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Fahrer ließ das Auto unbeleuchtet und ungesichert in der scharfen Kurve auf der Fahrbahn stehen und entfernte sich vom Unfallort.

Ein 52-jähriger Autofahrer aus Spenge erkannte gegen 21:40 Uhr den verlassenen und beschädigten Wagen und rief die Polizei. Während der Streifenwagen sich auf der Anfahrt befand, trafen zwei Personen an der Unfallstelle ein.

Den Polizisten gegenüber gab sich die 31-jährige Bielefelderin als Halterin des VW Polo zu erkennen. Ihr 54-jähriger Begleiter behauptete, der Fahrer gewesen zu sein. Die Polizisten schöpften aufgrund des überstürzt zurückgelassenen Fahrzeugs Verdacht, dass eine dritte Person den Wagen zur Unfallzeit gesteuert hatte. Die Bielefelder stritten die Beteiligung eines anderen ab und äußerten, dass die Situation lediglich unglücklich gelaufen sei.

Freitagfrüh, gegen 5 Uhr, wurden Polizisten dann nach Streitigkeiten an den Boulevard gerufen. Zeuginnen berichteten den Beamten dabei, dass ein 24-jähriger Bielefelder ihnen gegenüber geprahlt hatte, den VW bei dem Unfall an der Beckendorfstraße gefahren zu haben und anschließend geflüchtet zu sein.

Die Überprüfung förderte zu Tage, dass der polizeibekannte Bielefelder seit 2018 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.