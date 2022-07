Schloß Holte-Stukenbrock

„Ich sehe in Naturns keinen so großen Betrieb.“ Das sagt Leo Ladurner (17), der während eines Praktikums im Zerspanungsbetrieb der Gebrüder Pankoke alle Abteilungen kennenlernt. „Wir arbeiten in der Oberschule in Bozen auch praxisbezogen. Doch es ist ein Unterschied, ob ein echter Auftrag erledigt werden muss.“

Von Monika Schönfeld