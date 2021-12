Prall gefüllte Holzkisten

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Katholische Grundschule Stukenbrock (KGS) knüpft an die „Lichtmomente auf Distanz“ der letztjährigen Vorweihnachtszeit an und beteiligt sich nun an der Spendenaktion der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, die den vom Hochwasser zerstörten Stolberger Kitas zugutekommen soll.