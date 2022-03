Prasselndes Ofenfeuer oft ein kleiner Luxus

Werther

Öl und Gas werden immer teurer, da denken viele über das Heizen mit Holz nach. Umgekehrt nimmt die Diskussion über Feinstaub, der beim Verbrennen von Holz freigesetzt werden kann, zu. Alte Öfen, die die Grenzwerte nicht mehr einhalten, dürfen deshalb nicht länger betrieben werden. WB-Redakteurin Margit Brand hat mit Werthers Bezirksschornsteinfeger Peter Kröger darüber gesprochen, was am Heizen mit Holz gut und was eher nachteilig ist.

Von Margit Brand