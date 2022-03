Preis-Schock an der Tankstelle

Kaum zu glauben: Ein Liter Diesel kostet am Mittwochmorgen bei der Esso an der Mindener Straße in Herford 2,32 Euro, Super 2,25 Euro.

Seit mehr als 30 Jahren ist er im Tankstellen-Geschäft, betreibt derzeit zwei Stationen in Herford, an der Mindener Straße und an der Engerstraße. Einen solch rasanten Preisanstieg wie durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgelöst aber habe der gebürtige Spanier noch nie erlebt – und eigentlich auch nicht für möglich gehalten. „Es ist alles sehr traurig und macht keinen Spaß mehr.“