Preiserhöhungswelle bei Strom und Gas

Viele Grundversorger haben Erhöhungen zum Jahreswechsel angekündigt. Bei Strom kommt es zu drastischen Preissteigerungen von bis zu 80 Prozent. Auch die Preise für Gas steigen weiter – oft noch stärker als für Strom. Ein Musterhaushalt mit 4000 Kilowattstunden (kWh) Jahresstromverbrauch und 20.000 kWh Gasbedarf muss 2023 mit Mehrkosten von einigen hundert bis zu rund 2000 Euro rechnen – trotz der geplanten Preisbremsen.

Dem Vergleichsportal Veri­vox zufolge haben bislang bundesweit 137 Grundversorger Preiserhöhungen bei Strom von im Schnitt 61 Prozent und 167 Erhöhungen bei Gas um durchschnittlich 54 Prozent angekündigt. Zusammen bedeute dies für den Musterhaushalt im Schnitt Mehrkosten von 2100 Euro, die durch die geplanten staatlichen Preisbremsen reduziert werden. „Mit dem Preisanstieg bei den örtlichen Grundversorgungstarifen kommen die Kosten der Energiekrise bei immer mehr Haushalten an“, sagt Verivox-Energieexperte Thorsten Storck. Das schmälere die private Kaufkraft.

Auch der Wasserpreis kann steigen Foto: Im Zuge der steigenden Kosten für Energie und Fremdleistungen erhöhen erste Versorger auch den Trinkwasserpreis teils deutlich. Die Technischen Werke Osning in Halle etwa heben 2023 den Abgabepreis pro Kubikmeter um fast 25 Prozent an. ...

Die Technischen Werke Osning in Halle etwa erhöhen den Stromarbeitspreis um 80 Prozent auf 47,91 Cent je kWh, Gas wird um 160 Prozent auf 15,62 Cent teurer. Bei den Stadtwerken Schloß Holte-Stukenbrock sind es bei Gas 80 (19,86 Cent) und bei Strom 60 Prozent (55,86), in Steinhagen 98 (14,76 Cent) und 76 Prozent (45,92), Westfalica hebt in Löhne und Bad Oeynhausen den Gaspreis um rund 150 Prozent auf 19,4 Cent an.

Die meisten Grundversorger in OWL überschreiten damit die Schwelle für die geplanten Preisbremsen von 12 Cent je kWh bei Gas und 40 Cent bei Strom. Für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs will der Staat bei Strom ab Januar und bei Gas voraussichtlich ab März die Differenz übernehmen. Betroffen sind aber auch Kunden weiterer Versorger. So gibt es teils saftige Preiserhöhungen für Wärmepumpen-Heizstrom.

Innerhalb der Regierung und einer Arbeitsgruppe der Ministerien werde intensiv an der Gas- und Strompreisbremse gearbeitet, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag mit. Dabei würden auch Fragen zu einer Preisbremse für Heizstrom und Elektroautos beraten. Gleiches gelte für Schutzmechanismen gegen mögliche Mitnahmeeffekte durch überhöhte Preise von Versorgern.