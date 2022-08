Premiere für Sängerin aus Kuba

Sie sind wieder unterwegs: der Auftritt der hier bestens bekannten Musikformation „Encuentros“ im Kulturforum am Altenkamp bildete den Auftakt zu einer Tournee durch Ostwestfalen-Lippe. Es folgen noch Konzerte in Werther, Bielefeld und Gütersloh.

In dieser Formation war der Auftritt auch für den Altenkamp eine Premiere. Ihren ersten Auftritt hatte die Kubanerin Osiris Strauß-Perez, die mit ihrer weichen, vollen Stimme zu überzeugen wusste. Diesmal wieder mit dabei war Startrompeter Mayquel González. Es ist diese besondere Atmosphäre, der direkte Kontakt zum Publikum, den die Musiker am Kulturforum in Schloß Holte-Stukenbrock schätzen. Das Publikum bekam unmittelbar mit, wie sich die Musiker bei ihren Einsätzen verständigten und spendete nach den diversen Soloparts immer wieder Applaus.

Neben Osiris Strauß-Perez (Gesang, Percussion) und dem ebenfalls aus Kuba stammenden Mayquel González traten Daniel Le-Van-Vo aus Frankreich (Gitarre, Bass) sowie Thomas Debler (Piano) und Marcus Maria Köster (Cajon, Bongos, Percussion) aus Deutschland im Kulturforum auf. Der erste Teil des Abends bestand aus den Titeln Mercy Street (Peter Gabriel), Orfeu Negro (Luiz Bonfa), Spain (Chick Corea), Claudia (Chucho Valdes), Timba (Mayquel Gonzalez) und Entre dos Aguas (Paco de Lucia). Nach der Pause folgten Stella by Starlight (Victor Young), Talvez (Juan Formel), On Green Dolphin Street (Bronislaw Kaper), Made in France (Bireli Lagrene), Decidete (Interpret unbekannt) und zum Abschluss Manteca von Dizzy Gillespie. Bereichert wurde das Ambiente durch die Ausstellung der jungen Malerin Katharina Dyck.

Friedrich Dransfeld, der auch die Begrüßung übernommen hatte, wies im Namen des Kulturkreises abschließend auf den nächsten Auftritt der Musikformation „Taquinay“ hin. Die Gruppe tritt am Samstag, 19. November, um 18 Uhr in der Evangelischen Versöhnungskirche und am Sonntag, 20. November, um 19 Uhr im Kulturforum am Altenkamp auf. „Taquinay“ stehen für Latin, Jazz, Soul und Klassik und bestehen aus Juan Saenz, Osvaldo Hernandez, Daniel Le-Van-Vo, Fritz Krisse und Marcus Maria Köster. Zusätzlich wird an beiden Abenden als Gast-Solistin die Tango-Pianistin Candela Jurárez aus Buenos Aires auftreten.