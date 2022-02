Premiere: Im Speicher ist Hochzeit

Historisches Gebäude in Lübbecke öffnet seine Türen erstmals für ein Brautpaar – am 2.2.2022

Lübbecke

Von einer Premiere ist zu berichten: Ausstellungen des Kunstvereins Lübbecke hat es im historischen Speicher am Burgmannshof in den vergangenen Jahren einige gegeben, dass sich dort aber am Mittwoch ein Paar das Ja-Wort gibt, das ist neu. Christin Gößling und Sascha Blase nutzen Gelegenheit und passendes Datum – den 2.2.2022 –, um zu heiraten.

Von Stefan Lind