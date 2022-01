Prima Klima in der Küche?

Deutschland soll bis zum Jahre 2045 klimaneutral sein, um die Erderwärmung zu stoppen. Dazu muss ein jeder Bundesbürger laut Umweltbundesamt jährlich eine Tonne CO 2 einsparen – bei der Mobilität, beim Konsum, der Energie und auch bei der Ernährung. Für etwa ein Fünftel der Treibhausgase ist unser Essen verantwortlich. Doch wie viel Kohlendioxid hat mein Essen eigentlich verursacht? Darüber geben Klimarechner wie der der Schweizer Umweltorganisation Eaternity oder CO2-Tabellen verschiedener Umweltverbände Auskunft. Mit zum Teil verblüffenden Ergebnissen. So ist das Schnitzel mit Pommes vom Schwein durchaus klimafreundlich, während das selbe Gericht aus Kalbfleisch acht Mal mehr CO 2 verursacht und klimaschädlich ist. Grund ist das Methangas, das Kühe während der Verdauung freisetzen. Die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch belastet das Klima so stark wie eine Autofahrt von 250 Kilometern, haben japanische Wissenschaftler errechnet. Da ist beispielsweise auch der Lachs keine klimaschonende Alternative, denn auch der in Deutschland beliebte Fisch hat eine schlechtere Klimabilanz als beispielsweise Hühnerfleisch. Und auch vegetarische Zutaten können die Klimabilanz eines Essens „verhageln“: Butter zum Beispiel oder auch Käse.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen