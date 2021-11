Privat-Wagen mit Taxi verwechselt

Ein schmerzvolles Missverständnis: Weil ein betrunkener Bielefelder einen Privat-Wagen fälschlicherweise für ein Taxi hielt, kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer gegenseitigen Körperverletzung.

Missverständnis führt in Bielefeld zu Handgemenge

Gegen 4 Uhr befuhren Streifenbeamte die Teutoburger Straße in Richtung Innenstadt, als ihnen in Höhe eines Supermarktes vier Männer auf der Fahrbahn entgegenliefen. Schnell wurde deutlich, dass ein 22-jähriger Bielefelder von drei gleich alten Männern verfolgt wurde.

Der Verfolgung waren ein Missverständnis und eine körperliche Auseinandersetzung vorausgegangen. Zwei Männer hatten leichte Verletzungen im Gesicht, ein Dritter hatte eine beschädigte Brille.

Der betrunkene Bielefelder war zu Fuß unterwegs gewesen, als er einen leeren Pkw mit laufendem Motor erblickte. In dem Glauben, ein Taxi nutzen zu können, wollte er in dem Wagen Platz nehmen. Seine Freude hielt jedoch nicht lange an, denn drei brüllende Männer stürmten sofort auf ihn zu. Daraufhin entstand ein Handgemenge, bis der Bielefelder die Flucht ergriff.

Die dreiköpfige Männergruppe berichtete ihrerseits, dass sie ihren Freund nach Hause gebracht hatten. Vor der Anschrift waren sie allesamt bei laufendem Motor ausgestiegen, da der Fahrer ein Ladekabel für sein Mobiltelefon benötigte. Als sie sich vor dem Haus befanden, sahen sie, wie eine fremde Person in den Wagen einsteigen wollte. Zusammen stürmten sie zum Fahrzeug zurück, da sie glaubten, der Fremde würde das Auto stehlen wollen. Dort kam es, wie auch der betrunkene Bielefelder berichtete, zu der gegenseitigen Körperverletzung.