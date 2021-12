Private Anmietung soll möglich sein

Das Dorfgemeinschaftshaus Holsen (Foto) soll weiter an Privatleute vermietet werden. Beim Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen ist dieses Aspekt jetzt in der Diskussion.

Das Gebäude in Bröderhausen sollte in der derzeitigen Form weiterbetrieben werden, eine grundlegende Sanierung jedoch unterbleiben und nur noch notwendige Instandsetzungen vorgenommen werden.

Die CDU-Fraktion hatte nun aber beantragt, das DGH Bröderhausen wieder für die private Vermietung zur Verfügung zu stellen. Daher stand das Thema auf der Tagesordnung des jüngsten Haupt- und Finanzausschusses.

Bedenken des Kämmerers

Dies sei grundsätzlich möglich, so die Verwaltung, da in der Entgeltordnung der Dorfgemeinschaftshäuser auch für den Standort Bröderhausen ein Entgelt ausgewiesen werde. Bei einer Vermietung an Nutzer, die nicht in der Gemeinde wohnen, wird bereits ein Aufschlag von 50 Prozent berechnet, teilte die Gemeinde mit. Das ging der SPD nicht weit genug. Alfred Krause regte an, die Nutzung an sich auf Bewohner der Gemeinde Hüllhorst zu beschränken und Auswärtige gar nicht miteinzubeziehen. Kämmerer Elmar Vielstich äußerte Bedenken. „Was macht derjenige dann? Sucht sich einen Einheimischen und mietet das DGH über ihn. Ich denke jedenfalls nicht, dass das rechtlich haltbar ist. Das verstößt gegen das Gleichheitsprinzip.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Raddy schlug vor, dass die Verwaltung dies prüfen solle.

Dirk Raddy ist Fraktionsvorsitzender der CDU Hüllhorst. Foto: CDU

Dies wurde dann auch ergänzend zur Beschlussempfehlung aufgenommen, die lautete: Das Dorfgemeinschaftshaus Bröderhausen wird ab 1. Januar 2022 wieder für die private Anmietung zur Verfügung gestellt. Die Nutzung durch örtliche Vereine bleibt weiterhin möglich. Sanierungsarbeiten werden, wie im Immobilienkonzept beschlossen, nicht durchgeführt. Das Votum: zehn Ja-, zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung.

Widerspruch von Thomas Sieker

In der Debatte hatte sich Lars Wunderlich (FWG UHu) dem Vorhaben gegenüber ablehnend geäußert. Seiner Ansicht nach sind die Kosten höher als der Nutzen. Er habe wahrgenommen, dass das Gebäude zu 90 Prozent von Auswärtigen genutzt werde. Dem widersprach Bröderhausens Ortsvorsteher Thomas Sieker. Dann sei er wohl jeweils nicht eingeladen gewesen, merkte er in Richtung Lars Wunderlich an. Die Einheimischen hätten dort schon Polterabende, runde Geburtstage und vieles mehr gefeiert. „Das ist also keine Begründung. Das Gebäude ist da und es ist nutzbar.“ Auch Grünen-Fraktionsvorsitzender Jürgen Friese sagte, seine Fraktion werde den Antrag unterstützen.