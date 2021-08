Private Bürgen sollen Kredit absichern

Die Putzarbeiten in den barrierefreien Umkleiden haben begonnen. Das Schwimmbad ist für die Sanierung vorbereitet. Und auch ein Pachtvertrag über 15 Jahre ist längst unterzeichnet.

BSG Bad Oeynhausen gibt Einblick in Finanzierung des geplanten Rehasportzentrums

Doch wie Holger Diekmann, Vorsitzender des Vereins Bewegung – Sport – Gesundheit (BSG) Bad Oeynhausen, das geplante Rehasportzentrum im Untergeschoss der ehemaligen Weserklinik am Brinkkamp finanzieren will, war bis zuletzt unklar. Beim Tag der offenen Baustelle am Samstag stellte sich der Vorsitzende kritischen Fragen der Vereinsmitglieder.