Private Einblicke mit Esel und Igel

Bielefeld

Die katholischen und evangelischen Kirchen luden am Sonntag wieder zum traditionellen „Bielefelder Krippengang“ ein. Zahlreichen Kirchen präsentieren an diesem Tag ihre eigenen Krippen. In der Peter-und-Pauls-Kirche in Heepen gab es dabei eine Besonderheit. Neben der großen Krippe der Kirchengemeinde präsentierten auch einige Heeper Familien ihre kleineren Krippen.

Von Kerstin Panhorst