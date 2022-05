Pro Arbeit sucht nach alten Schätzchen

In diesem Jahr gibt es zwei weitere Wiederverwendungstage auf dem Recyclinghof in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Die GEG und der Verein Pro Arbeit e.V. möchten erneut alten Schätzchen ein zweites Leben einhauchen. Daher kommt Pro Arbeit in diesem Jahr gleich zweimal zum Wiederverwendungstag auf den Recyclinghof der GEG in Schloß Holte-Stukenbrock, am Altenkamp 8. Die Aktionen finden am Donnerstag, 9. Juni, und am Samstag, 26. November, von 15 bis 18 Uhr statt.