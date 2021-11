Pro und Contra am Wochenende

Pia Heise (20) ist kürzlich als erste Frau in die Schützenbruderschaft Muddenhagen aufgenommen worden. In Vorbild für alle Schützenvereine? Unsere beiden Redaktionsleiter Jürgen Vahle und Marius Thöne, übrigens beide aktive Schützenbrüder, sind unterschiedlicher Meinung.

Pro von Marius Thöne

Darf ich Mitglied bei euch werden? Diese einfache Frage hat Pia Heise vor einiger Zeit dem Vorstand der Schützenbruderschaft in Muddenhagen gestellt. Und die Antwort hat selbst sie ein kleines bisschen überrascht. Ja, sie durfte.

Zwar gibt es im Kreis Höxter bereits Vereine, die auch Frauen aufnehmen, es gibt Brudermeisterinnen und auch schon einige Schützenköniginnen mit Prinzgemahl.

Redaktionsleiter Marius Thöne Foto: Christian Geschke

Dennoch sind Frauen im Schützenverein noch immer etwas Besonderes. Gut wäre, wenn das in einigen Jahren anders wäre und in den Schützenvereinen und -bruderschaften Frauen wie selbstverständlich mit am Tisch sitzen, mit feiern, bei Aktionen dabei sind und Vorstandsämter bekleiden. Für die Vereine wäre es gut, sich zu öffnen. Gerade in kleineren Dörfern sind die Schützen der größte Verein im Ort. In diesen Fällen kommt ihnen eine besondere integrative Aufgabe zu.

Nämlich, das Dorf zusammenzuhalten, neue Impulse für das Dorfleben anzustoßen und auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. Seien wir doch ehrlich: Papi geht zu den Schützen und Mami zur KFD – wo gibt es das denn heute noch so? Familien möchten, in der oftmals knapp bemessenen gemeinsamen Zeit, zusammen etwas unternehmen. Ein reiner Männerverein schreckt – Tradition hin, Tradition her – an dieser Stelle eher ab, als dass er ein attraktives Angebot macht.

Hier sollten sich die Schützen weiterentwickeln, auch für ihre Dörfer. Nicht umsonst wird das intakte Vereinsleben ja oft gewürdigt. Es muss aber auch Sorge dafür getragen werden, dass das so bleibt

Contra von Jürgen Vahle

Ist es eine gute Idee, Frauen zu Schützinnen zu machen? Mein Steuerberater würde sagen: Kommt drauf an!

Es gibt eine Vielzahl an Schützenvereinen, die Frauen als Mitglieder haben. Das trifft vor allem auf die mit Schießsportabteilungen zu. Es gibt aber auch viele Vereine, da gibt es nur Männer. Über diese Vereine den Stab zu brechen, wäre wieder so eine angegenderte Diskussion. Sie geht an der Lebenswirklichkeit der Vereine und Dorfbewohner schlichtweg vorbei.

In vielen Ortschaften wollen Frauen gar keine Mitglieder im Schützenverein werden. Und die Tatsache, dass der (Ehe)Mann an zwei, drei Abenden im Jahr alleine losstiefelt, ist für sie genau kein Problem. Im Gegenteil: Meist gibt es doch parallel Frauenrunden, in denen es noch viel lustiger zugeht.

Redaktionsleiter Jürgen Vahle. Foto: Oliver Schwabe

Überdies sind Frauen sowieso wichtiger Bestandteil des Schützenvereinslebens. Die meisten sehen daher gar keinen Sinn darin, für etwas, was sie ohnehin schon lange haben, auch noch einen Jahresbeitrag zu bezahlen.

Gibt es in einem Ort vermehrt den Wunsch nach Aufnahme, muss das sicher diskutiert werden – wie zuletzt in Muddenhagen. Aber man muss auch akzeptieren, dass die Tradition des Männervereins tief in der Dorfgeschichte verwurzelt ist und nicht bei jedem Gender-Lüftchen in Frage gestellt werden sollte. In Sachen Gleichberechtigung gibt es wichtigere Themen – wie etwa die gleiche Bezahlung für gleiche Leistung.