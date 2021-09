Probleme vor Ort lösen und die Heimat stärken

Der Veterinärmediziner Dr. Ulrich Kros aus Nieheim will das Ticket für Berlin direkt über die Erststimme am Wahlsonntag (26. September) ziehen.

Im Rahmen unserer Serie über die neun Bundestagskandidaten in der Region stellen wir heute im Lokalteil zum Abschluss aller Kandidaten den Direktkandidaten der SPD für den Wahlkreis 136 (Höxter, Gütersloh III und Lippe II), Dr. Ulrich Kros, vor. Der Veterinärmediziner ist 51 Jahre alt, mit Petra Reineke (51, Ergotherapeutin) verheiratet und Vater von drei Söhnen. Als Vorstand des „Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes (CVUA) OWL“ in Detmold trägt er die Verantwortung für rund 155 Beschäftigte.

Der Schritt in die große Politik unter der Kuppel des Reichstages ist von Kros wohlüberlegt. An seinem Ratsmandat (er sitzt seit 2009 im Nieheimer Stadtparlament) würde Kros neben der Arbeit als Bundestagsabgeordneter dennoch festhalten, „damit die Erdung und die Nähe zu den Menschen in meiner Heimat nicht verloren gehen.“ Er mag die kommunalpolitische Arbeit in seiner Stadt. „Engagiert im Ringen um den richtigen Weg, aber fair in der Auseinandersetzung.“

Der Bundestagskandidat, der auf Platz 59 der Landesliste seiner Partei mit dem Ergebnis von 89 Prozent nominiert wurde, will direkt – also mit der Erststimme am Wahlsonntag (26. September) – das Rennen machen.

Landwirtschaft fördern

Wer seinen Wahlflyer in den Händen hält, der bekommt gleich zwei Politiker serviert – Uli Kros und Olaf Scholz, zwei Porträts in Schwarz-weiß und vor ­ rotem Hintergrund.

Den Beiden gehe es um die Zukunftsregierung und um ein Programm, das den Weg in eine bessere Zukunft für alle in Deutschland weisen soll. Je nachdem, wie man den Flyer hält, ist mal Direktkandidat Kros, mal Bundeskanzlerkandidat Scholz auf dem Titelbild (beziehungsweise der Rückseite) zu sehen. „Als ich mir meine politischen Ziele aufgeschrieben und sie mit dem Programm meiner Partei verglichen habe, konnte ich viele Parameter wiederfinden. Natürlich passt das nicht alles zu 100 Prozent, muss es auch nicht.“ Die Schnittmenge sei aber groß – und darauf käme es doch an. Das Land bräuchte jetzt neue Impulse von Menschen, die wie Kros neu bei den politischen Entscheidungen im höchsten Parlament des Staates mitwirken – und einem Scholz an der Spitze einer Regierung, die für Souveränität, Stärke und neue Lösungsansätze stünde. „Scholz kann Kanzler. Er muss das nicht erst lernen, wie man sich als Staatsmann verhält.“

Zu Beginn des Wahlkampfes habe den Kandidaten aus Nieheim eine ältere Dame gefragt, warum er sich denn nur als „Uli Kros“ auf den Plakaten vorstelle. „Sie könnten doch mit Ihrem Doktortitel und Ihrer Kompetenz direkt punkten“, meinte die Seniorin. „Stimmt“, lautete seine Antwort. Aber es gebe auch diejenigen, die sich vielleicht durch so einen Titel nicht trauen, ihn direkt anzusprechen. „Aber genau das will ich doch. Nähe zu den Menschen, ihren Sorgen und Nöten – das ist elementar für meine politische Arbeit. Wir sind doch für die Bürger da – und nicht umgekehrt.“

Dass der Bundestag immer größer wird – davon hält er überhaupt nichts. Das gilt auch für die Wahlkreise. „Man muss sich doch mit der Region noch identifizieren können, für die man sich in Berlin stark macht.“

Kros ist ein Mensch, der gut zuhören kann und kein Typ, der auf Statussymbole setzt. Vielmehr fährt der Familienvater einen alten Kombi mit mehr als 360.000 Kilometern auf dem Tacho und „Beulen“ am Blechkleid. Für ihn zählen vielmehr innere Werte und Verlässlichkeit. Und das Wort.

So hat er sich kürzlich ein „S-Pedelec“ (bis zu 45 km/h schnell) angeschafft, um von Nieheim aus zu seinem Arbeitsplatz zu fahren. „Wenn es vernünftige Alternativen gibt, muss man sie nutzen“, betont Kros, der sich noch mehr Nutzung von Photovoltaik auf privaten wie kommunalen Gebäuden wünscht, statt immer größere Freiflächenphotovoltaik-Anlagen.

„Und wenn, dann sollten die Bürger unbedingt vor Ort beteiligt werden. Es darf da nicht nur einen Gewinner geben.“ Kros ist das Gegenteil von einem Politiker, der abgehoben und nur mit sich selbst beschäftigt ist. Sehr früh kam sein Engagement gegen die Pläne einer Rennstrecke am „Bilster Berg“ – die quasi vor der Haustür vieler Bürger liegt. Er ist aus Überzeugung Vorsitzender der Nieheimer Bürgerinitiative „Ruhe am Bilster Berg“ und Mitglied des BUND. Er gehört außerdem mehreren Heimatvereinen an.

„Die große Politik findet bei uns am Küchentisch statt“, verrät Kros. Sein ältester Sohn Paul (21) hat nach der Ausbildung in der Landwirtschaft noch eine Mechatroniker-Lehre begonnen, Anton (19) ist auf dem Weg zum Zimmermann und Jakob (17) bereitet sich auf sein Abi vor. „Der Austausch mit der Jugend ist wichtig. Wir müssen zuhören, ihre Zukunft und die der nächsten Generationen sicherstellen. Auch dafür will ich mich einsetzen.“

Kinderrechte verankern

Kros, für den früh als Junge feststand, Tierarzt zu werden und der mit 29 Jahren promovierte, ist ein treuer Partner der Landwirtschaft, beruflich wie privat. „Man darf die Landwirtschaft im Hinblick auf den Klimawandel nicht als Problem sehen – sondern als Chance. Die Landwirtschaft muss in Bauernhand bleiben. Und das Land darf nicht zum Spekulationsobjekt werden. Mehr Tierschutz, Umwelt- und Klimaschutz geht auch mit Landwirtschaft!“ Im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft des Bundestages würde er gerne seinen Erfahrungsschatz einbringen.

Die Kinder- und Familienförderung liegt ihm ebenso am Herzen. Kros: „Die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz wäre ein konsequenter Weg!“