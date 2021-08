Problemfall Bushaltestelle

Die Haltestelle Schwarzer Weg ist außerhalb der zentralen Mobilitätsstation die am meisten genutzte in Werther für die Buslinien nach und von Bielefeld. Ihr baulicher Zustand entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen, wird nach der Abstimmung im Ausschuss aber wohl vorerst so bleiben.

Foto: Klaus-Peter Schillig