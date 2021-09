Projekt „Dachbegrünung“ von Diebold-Nixdorf-Team geehrt

Henrike Dubbi, Thomas Schlee, Nico Ahle, Marc Nitschke, Felix Sude und Max Goss von der Diebold Nixdorf Systems sind in Berlin als beste Energie-Scouts des Jahres 2021 in Deutschland in der Kategorie „Große Unternehmen“ geehrt worden.

„Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu dieser hervorragenden Leistung“, richtete Sofie Geisel, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, das Wort an die Geehrten. „Bisher wurden bei den beteiligten 64 IHK deutschlandweit nahezu 10.000 Azubis zu Energie-Scouts qualifiziert. Damit wurden unsere Erwartungen übertroffen. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortschreiben.“

Petra Pigerl-Radtke, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), schloss sich den Glückwünschen an und sprach auch dem Unternehmen für das Engagement bei dem Projekt Energie-Scouts ihren Dank aus. Auszubildende würden darin für die Themen Energie- und Ressourceneffizienz sensibilisiert und geschult und gingen dann als Energie-Scouts in ihre Ausbildungsbetriebe auf die Suche nach Einsparpotenzialen oder Verbesserungsmaßnahmen. Pigerl-Radtke: „Das Projekt verlief in OWL bisher sehr erfolgreich und hat auch bundesweit eine Vorreiterrolle. Bei mittlerweile sechs Bundeswettbewerben konnten die Teams aus OWL bereits viermal gewinnen und erhielten zudem einen Sonderpreis.“

Die Geehrten, die mittlerweile ihre Ausbildung erfolgreich absolviert haben, nahmen sich in ihrem Projekt „Dachbegrünung“ die Erneuerung von vorhandenen Dachflächen bei Diebold Nixdorf vor. Die sechs ehemaligen sowie noch in Ausbildung befindlichen Auszubildenden zeigten, welche Potenziale eine Dachbegrünung nicht nur hinsichtlich des Energie- und Ressourcenverbrauches hat.

Das Firmengelände von Diebold Nixdorf am Heinz-Nixdorf-Ring aus der Vogelperspektive. Foto: Jörn Hannemann

Eine Bepflanzung mit heimischen Gräsern und Sträuchern ist auch ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und zur Klimafolgenanpassung durch CO 2 -Bindung und Abwasserreduktion. „Wir freuen uns besonders, dass unser Projekt der Anstoß für weitere Umweltschutzmaßnahmen im Unternehmen zum Klimaschutz gegeben hat“, betonten die Auszubildenden übereinstimmend.

„Wir bedanken uns herzlich bei unseren ehemaligen sowie sich noch in Ausbildung befindenden Auszubildenden“, beglückwünschte auch Thomas Jaeger, Vice President Real Estate bei Diebold Nixdorf die Ausgezeichneten. „Ebenfalls danken wir unseren Mitarbeitern Jessica Lamarz und Andreas Viereck, die den Energie-Scouts-Jahrgang erfolgreich begleiteten.“ Die Maßnahme beinhalte für alle Seiten einen positiven Effekt: „Zum einen profitieren wir als Betrieb von den Ideen und deren Umsetzung, zum anderen bekommen die jungen Menschen ein Gefühl dafür, an wie vielen Stellen man Energie einsparen kann.“

Die IHK Ostwestfalen sowie Lippe bieten die Qualifizierung zum Energie-Scout für Auszubildende im Rahmen der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz an – ein gemeinsames Projekt von Bundesumweltministerium, Bundeswirtschaftsministerium, DIHK und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks. In den bisherigen sieben Durchgängen haben sich OWL-weit 760 Auszubildende zu Energie-Scouts qualifiziert. In dem 2021 im Februar gestarteten Durchgang in OWL sind laut der beiden IHKs trotz Corona in 35 Projekten 140 Azubis an den Start gegangen.