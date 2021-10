Projekt dient Menschen der Region

Auch in diesem Jahr wird der Lions-Club Höxter-Corvey den Adventskalender an der Dechanei für fünf Euro verkaufen. Traditionell ist im Rahmen der Aktion auch der Verkauf von Glühwein vorgesehen, berichtet der Lions-Club.

Viele Sponsoren haben sich bereit erklärt, die Kalenderaktion durch unterschiedliche Gewinne zu unterstützen. Aufgrund der attraktiven Preise, die hinter den Kalendertürchen versteckt sind, ist der Adventskalender sehr begehrt. In vielen Haushalten begleitet er die Vorweihnachtszeit seit Jahren. Auch als Geschenk eignet sich der Kalender immer wieder gern.

In diesem Jahr werden etwa 4500 Kalender zu Verfügung stehen. Darin sind Gewinne im Wert von etwa 12.000 Euro enthalten, die ausgelost werden. Der Präsident des Lions-Clubs, Stefan Fellmann, ist allen Sponsoren und Unternehmern für ihre Spenden dankbar, die damit ihren Beitrag zum Gelingen der Aktion leisten.

„Ein großes Dankeschön auch schon jetzt an alle, die den Adventskalender erwerben und gleichzeitig damit dazu beitragen, dass der gesamte Erlös der diesjährigen Aktion den lokalen Organisationen als Spende zur Verfügung gestellt werden kann“, betonte Stefan Fellmann.

Die Spendensumme wird der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas, dem Kinderschutzbund-Ortsverband Höxter, dem Höxter-Tisch, dem Beverunger Tisch und dem Projekt Begegnung als Trägerin vieler regionaler Kinder- und Jugendeinrichtungen zugute kommen.

Die Adventskalender sind unter anderem im Geschäft Larusch und bei Bücher Brand erhältlich. Die Gewinnnummern werden täglich in der örtlichen Presse veröffentlicht.

Der Verkauf der Kalender startet am Samstag, 30. Oktober, um 18 Uhr an der Dechanei. Der Lions-Club freut sich auf eine rege Beteiligung, die vielen Menschen in der Region zugute kommen wird.