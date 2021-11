Projekt für Gewässerentwicklung

„Wasser im Fluss“ ist der Titel eines Projektes, das von einer Wanderausstellung begleitet wird. Diese Ausstellung wird am Dienstag, 9. November, um 10 Uhr, im Bürgerhaus in Schlangen, Rosenstraße, eröffnet.

Der Kreis Lippe wird landschaftlich stark durch seine vielen Bäche und Flüsse geprägt. Durch die Besiedlung gerade in den Talräumen ist auch in Lippe oft Raubbau an der Natur betrieben worden. Fließgewässer wurden eingeengt, begradigt oder sogar kanalartig ausgebaut. Ihre natürliche Funktion als Lebensraum für Fische, Vögeloder Insekten haben sie somit oft verloren.

Ziel des Projektes ist es nun, „naturnahe Entwicklungsmaßnahmen an den Gewässern in Lippe so umzusetzen, dass sich der gute Gewässerzustand aus der seit Dezember 2000 geltenden europäischen Wasserrahmenrichtlinie möglichst schnell einstellt“, heißt es vom Kreis Lippe. Grundlage dieser Maßnahmen seien Gewässerentwicklungskonzepte und Umsetzungsfahrpläne in den einzelnen Kommunen. „Die personelle Ausstattung erfolgt über einen Beschäftigungsträger mit Menschen aus dem Bereich der Arbeitsgelegenheiten und der Bürgerarbeit, um sie wieder für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren“, so der Kreis Lippe.

Neben Schlangen und den weiteren 15 lippischen Kommunen gehören die Arbeitsgemeinschaft Arbeit AgA, die Bezirksregierung, der Europäische Sozialfonds, das Jobcenter Lippe und der Kreis Lippe zu den Beteiligten des Projektes.

Zu den Gewässern, die bearbeitet werden, gehören die Emmer, Kalle, Werre, Bega und Lippe. In der Ausstellung werden unter anderem Beispiele für die Entfernung von Gewässerverrohrungen, das Herstellen von Durchgängigkeit durch Umgehungsrinnen und das Entfernen von nicht standortgerechten Gehölzen, Gehölzpflanzung geeigneter Arten gezeigt.