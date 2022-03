Projekt „Kreisverkehr“ im Fokus

In der jüngsten Sitzung des Ortsausschusses Marienmünster-Bredenborn ging es um Geld für den Ort, eine Kreisel-Lösung, Arbeiten von Studenten zum Thema Hochwasser und einen Container für den SV. Sämtliche Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Bei der Verwendung der Ortspauschale einigte man sich darauf, dass 5000 Euro für dringende Brandschutzmaßnahmen an der Schützenhalle verwendet werden sollen. Die Halle ist nicht im Eigentum der Stadt, sondern gehört quasi den Bredenborner Bürgern. Sie müssen selbst für die Unterhaltung sorgen. Träger und Eigentümer der Halle ist der Heimatschutzverein – als Dachorganisation der Bredenborner Vereine. Den Restbetrag der Ortspauschale will man sparen – für weitere Projekte in der größten Ortschaft der Stadt.