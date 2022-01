Protestzüge verlaufen friedlich

In Lübbecke haben sich demnach etwa 80 Teilnehmer auf dem Gänsemarkt versammelt, um dann still durch die Stadt zu ziehen. Es kamen weitere „Spaziergänger“ hinzu, so dass die Polizei die Teilnehmerzahl der nicht angemeldeten Aktion mit 130 angibt. Anders als in der Vorwoche war das Ordnungsamt nicht vor Ort.

Etwa 75 Menschen haben am Montagabend in Espelkamp am angemeldeten Protest-Spaziergang gegen die Corona-Impfungen teilgenommen. Die etwa einstündige Veranstaltung verlief friedlich und endete mit zwei Redebeiträgen.

In Bad Oeynhausen beteiligten sich 150 Personen, in Minden 170. Dort kam es zu einem Zwischenfall, als die Polizei Personalien feststellen wollte. Mindestens eine Person soll sich widersetzt haben. Eine Person erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzmaßnahmen.