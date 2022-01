Prozess: Bielefelder mit 100 Messerstichen getötet

Bielefeld/Hannover

Ein Mann aus Bielefeld ist vor knapp zwei Jahren in Hannover mit über 100 Messerstichen getötet und auf einem Friedhof verscharrt worden. Wegen gemeinschaftlichen Mordes an dem 28-Jährigen müssen sich von Montag 9 Uhr an erneut dessen Ex-Freundin und ihr damaliger neuer Partner vor dem Landgericht Hannover verantworten.