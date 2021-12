Prozess gegen Waffenhändler

Paderborn/Borgentreich

Am 1. Juni 2019 wurde der damalige Regierungspräsident von Kassel Dr. Walter Lübcke ermordet. Sein Mörder wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Tatwaffe und die passende Munition soll ein Borgentreicher (66) an den späteren Mörder Lübckes verkauft haben. Am Mittwoch, 5. Januar, beginnt der Prozess gegen den Waffenhändler Elmar J. aus Borgentreich-Natzungen vor dem Landgericht Paderborn. Beginn ist um 9 Uhr vor der ersten Großen Strafkammer.